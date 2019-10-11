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28 ألف انتهاك حوثي بحق العملية التعليمية في اليمن خلال عام

28 ألف انتهاك حوثي بحق العملية التعليمية في اليمن خلال عام

فيديو.. محافظ جنوب سيناء: افتتاح استراحة السادات بـ"كاترين" اليوم

فيديو.. محافظ جنوب سيناء: افتتاح استراحة السادات بـ"كاترين" اليوم

جامعة القناة: أصداء مهرجان الثقافة تتصدر الصحف الصينية

جامعة القناة: أصداء مهرجان الثقافة تتصدر الصحف الصينية

العثور على طفلة حديثة الولادة في البحيرة

العثور على طفلة حديثة الولادة في البحيرة

عضو "كبار العلماء": النبي حذرنا من الأتراك

عضو "كبار العلماء": النبي حذرنا من الأتراك

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