قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم، إن بلاده لا ترحب بمحاولات حلف شمال الأطلسي "الناتو" للتصعيد بالقرب من حدودها، مؤكدًا أن موسكو سترد بهدوء على المناورات الأطلسية المزمعة، واوضح بوتين، - خلال قمة رؤساء بلدان رابطة الدول المستقلة في "عشق آباد" عاصمة تركمانستان، حسبما أفاد الموقع الإلكتروني للكرملين - : "فيما يتعلق بمناورات (الناتو)، نحن نحتاج إلى معرفة كيف يمكننا الرد عليها".

وأضاف بوتين: "روسيا أجرت مؤخرًا مناورات ضخمة، شارك فيها أكثر من مائة ألف شخص هناك، ولكننا أجرينا هذه المناورات في عمق أراضنا وليس على حدود دول حلف شمال الأطلسي"، وأوضح الرئيس الروسي: "نحن لا نرحب بمحاولات التصعيد بالقرب من حدودنا ونعتقد أنها ضارة، ولكننا سنرد بهدوء وسوف نتشاور معكم بشأن ما يجب القيام به".

وفي سياق آخر، دعا بوتين، إلى ضرورة دعم أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام في جنوب شرقي أوكرانيا، مؤكدًا أن بلاده ستفعل ذلك، وقال الرئيس الروسي- خلال كلمة له في قمة قادة رابطة الدول المستقلة: "نحن بحاجة إلى دعم أي جهود تهدف إلى تحقيق السلام ، بما في ذلك في جنوب شرقي أوكرانيا".

وأضاف الرئيس الروسي: "سنفعل ذلك، دون أي شك"، لافتًا إلى أن تحقيق السلام في أوكرانيا يتوقف بدرجة كبيرة على أولئك، الذين في سدة الحكم في هذا البلد، وعلى قدرتهم على الوفاء بتعاهداتهم أمام الأوكرانيين.