قال متحدث باسم وزارة الدفاع الهندية، إن جنديا لقي حتفه فيما أصيب اثنان آخران، أثر قيام القوات الباكستانية بإطلاق النار والقصف على طول خط السيطرة في مقاطعة "راجوري" بالشطر الهندي من إقليم "كشمير" المتنازع عليه مع باكستان، ونقلت قناة "إنديا تي في" الهندية، اليوم عن المتحدث قوله - إن انتهاكا لوقف إطلاق النار وقع اليوم في قطاع "نوشيرا"، إلا أنه لم يتطرق إلى المزيد من التفاصيل بهذا الصدد.

وأعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، أمس الخميس، أن جنديا باكستانيا لقى حتفه فيما أصيبت سيدتان، أثر قيام القوات الهندية بإطلاق النار على خط السيطرة في إقليم "كشمير"، وقال - في بيان له نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية - إن قوات الجيش الباكستاني استهدفت مواقع تابعة للجيش الهندي ردا على إطلاق النار، مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة، فضلا عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الهندية

وكان الجيش الباكستاني، أعلن في 14 سبتمبر 2019، مقتل جندي أثر إطلاق القوات الهندية النار في قطاع "هاجيبير" الواقع في الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين، وقال في بيان، إن الضحية يدعى هافالدار ناصر حسين وتنحدر أصوله من إقليم "البنجاب" الباكستاني، وخدم في الجيش لمدة 16 عاما، وفقا لما ذكرته شبكة "جيو نيوز" الباكستانية.

وكان جنديا باكستانيا آخر، قتل برصاص القوات الهندية في 16 من أغسطس الماضي في قطاع "بوتال" الواقع على الخط الحدودي الفاصل بين شطري "كشمير"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

يشار إلى أن إقليم "كشمير" المتنازع عليه منذ استقلال باكستان و الهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".