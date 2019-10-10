أعلن الجناح الإعلامي للجيش الباكستاني، اليوم، أن جنديا باكستانيا لقي حتفه فيما أصيبت سيدتان، أثر قيام القوات الهندية بإطلاق النار على خط السيطرة في إقليم "كشمير".

وأضاف في بيان له نقلته قناة "جيو نيوز" الباكستانية، أن قوات الجيش الباكستاني استهدفت مواقع تابعة للجيش الهندي ردا على إطلاق النار، مما تسبب في وقوع خسائر كبيرة، فضلا عن سقوط ضحايا في صفوف القوات الهندية.

وكان الجيش الباكستاني، أعلن في 14 سبتمبر الماضي، مقتل جندي أثر إطلاق القوات الهندية النار في قطاع "هاجيبير" الواقع في الشطر الباكستاني من إقليم "كشمير" المتنازع عليه بين البلدين، وذكر الجيش الباكستاني في بيان في ذلك الوقت، أن الضحية يدعى هافالدار ناصر حسين، وتنحدر أصوله من إقليم "البنجاب" الباكستاني وخدم في الجيش لمدة 16 سنة.

وكان جندي باكستاني آخر قتل برصاص القوات الهندية في 16 من أغسطس الماضي في قطاع "بوتال" الواقع على الخط الحدودي الفاصل بين شطري "كشمير".

جدير بالذكر، أن إقليم "كشمير" متنازع عليه منذ استقلال باكستان والهند عن بريطانيا عام 1947، حيث يتنازع البلدان للسيطرة على الإقليم بعد أن اقتسما السيطرة على أراضيه ليصبح هناك شطران شطر هندي باسم ولاية "جامو وكشمير" وآخر باكستاني باسم "آزاد جامو وكشمير".