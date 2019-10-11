"أهالي يواسون أسرة البنا".. حقيقة مزاعم الجزيرة بالتظاهر في المنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية، حقيقة مزاعم صفحة "الجزيرة - مصر" بشأن وجود مظاهرات في مدينة تلا بالمنوفية، اليوم الجمعة.

وذكر مصدر أمني، أن عددًا من الأهالي توجهوا إلى منزل الطالب الضحية، محمود البنا، الذي لقى مصرعه متأثرا بطعنات وجهها له 3 من زملائه تم ضبطهم، وذلك لتقديم واجب العزاء والمواساة والإعراب عن حزنهم الشديد بشأن الواقعة.

كانت تحريات الأجهزة الأمنية كشفت عن أن الطالب محمود البنا، 18 سنة، المعروف إعلاميا وعلى مواقع السوشيال ميديا بـ"ضحية الشهامة"، أصيب بجرح طعني بفخذه الأيسر، وآخر قطعي أسفل عينه اليسرى، نتيجة التعدي عليه بسلاح أبيض من قبل المتهمين.

وأضافت التحريات، أن النيابة العامة بدأت التحقيقات مع المتهمين الثلاثة، وهم محمد أشرف راجح، 18 سنة، طالب، ومصطفى محمد مصطفى، 17 سنة، وإسلام عاطف، 17 سنة طالب.

وقالت مصادر مطلعة على التحقيق، إن المتهمين الثلاثة، سيواجهون تهم القتل العمد وحيازة سلاح أبيض دون ترخيص "مطواه"، طبقا لما ورد في تحريات المباحث، وأقوال الشهود والفيديو الذي سجل الجريمة.

وأضافت المصادر، أن المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وجرى مواجهتهم بالفيديو الذي سجل الجريمة.

وجاء في التحريات وأقوال الشهود إن المتهم الرئيسي، ويدعى محمد راجح قرر الانتقام من محمود لمعاتبته له وبسبب كتابته على "فيس بوك"، إن "معاكسة الفتيات ليست من الرجولة".

استعان المتهم باثنين من أصدقائه وأحضر مطواه، وأثناء سير الضحية في الشارع، أسرع ناحيته وسدد له عدة طعنات وتركه ينزف وفر هاربا.

أسرع الأهالي في نقل "محمود" إلى مستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة قبل وصوله إلى مستشفى تلا، لتسود حالة من الغضب والحزن على شاب حسن السمعة ينتمي لأسرة كريمة، فارق الحياة على يد شاب اعتاد ممارسة البلطجة وحمل السلاح كما أكد أصدقاؤه، أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث.

وكانت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، شهدت جريمة قتل بشعة عندما اعتدى طالب على زميله، لمعاتبة الأخير له على معاكسة فتاة، فاستل مطواه وطعنه وسط الشارع بمساعدة اثنين من أصدقائه، وسط صدمة المارة، تمكنت القوات من ضبطهم.

وأكد المتهمون في أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث، أنه جرى بينهم خلاف تحول إلى مشادة كلامية، طعنوا على إثرها محمود محمد البنا 18 سنة، طالب، بمطواه بالفخذ الأيسر وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

يذكر أنه جرى تشيع جثمان الطالب إلى مثواه الأخير، أمس، وسط حضور آلالاف من أهالي القرية، وأصدقاء الضحية.