"بمسيرة وهاشتاج على الجدران".. أهالي تلا يطالبون بحق محمود البنا: "راجح قاتل"

"النهارده في وقفة بعد صلاة الجمعة بتطالب بحق محمود البنا"، الجملة التي أجمع عليها أصدقائه اليوم ونفذوها وبمجرد الانتهاء من الصلاة، احتشد أهالي تلا في محافظة المنوفية تنديدا بـحادث مقتل الطالب محمود البنا على يد زميله وأصدقائه بسبب عتابه لهم للتحرش بفتاة، فتجمع أهله ومحبيه ومعهم الأهالي في مسيرة من مئات البشر.

مسيرة حاشدة

نظم أهالي تلا مسيرة حاشدة طالبوا فيها بحق الطلاب محمود البنا، نشرت صفحة "راجح قاتل" عبر موقع التواصل الاجتماعي جانب من المسيرة.

أما أحمد عبد الغفار، أحد أقارب الضحية، الذي ندد بمقتل ابن عمومته، فخرج في المسيرة ليعرب عن غضبه ويطالب بحق محمود البنا.

وقال الأهالي: "بالدم باروح حقه مش هيروح"، "مش هيعدي مش هيفوت زي ما هو قاتل يموت" وغيرها من الهتافات.

على الحيطان

نشر رواد مواقع التواصل الاجتماعي العديد من الصور، التي ترصد كتابة هاشتاج (#راجح_قاتل) على حوائط مدينة تلا في المنوفية.

عبر فيس بوك وتويتر

أصبح "راجح قاتل" تريند على موقع البحث جوجل، بعد يوم كامل من تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، وانتشار صورة لشابين يبدو أنهما في أوائل العشرينيّات، للحديث عن حادث مقتل الشباب محمود البنا.

وكانت مدينة تلا بمحافظة المنوفية، شهدت جريمة قتل بشعة عندما اعتدى طالب على زميله، لمعاتبة الأخير له على معاكسة فتاة، فاستل مطواه وذبحه وسط الشارع بمساعدة اثنين من أصدقائه، وسط صدمة المارة، تمكنت القوات من ضبطهم.

وأكد المتهمون في أثناء مناقشتهم أمام رجال المباحث، أنه جرى بينهم خلاف تحول إلى مشادة كلامية، طعنوا على إثرها محمود محمد البنا 18 سنة، طالب، بمطواه بالفخذ الأيسر وتركوه وسط دمائه وفروا هاربين.

يذكر أنه جرى تشيع جثمان الطالب إلى مثواه الأخير، أمس، وسط حضور آلالاف من أهالي القرية، وأصدقاء الضحية.