تمكنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمطروح، من ضبط 6000 لتر سولار قبل بيعها فى السوق السوداء عن طريق أحد محطات خدمة وتموين السيارات .

وقال المهندس السيد أحمد أبو اليزيد وكيل وزارة التموين بمطروح،اليوم، إن هناك توجيهات من اللوء مجدي الغرابي محافظ مطروح بتكثيف الحملات التموينية وإحكام الرقابة على الأسواق والمحال التجارية ومنع التلاعب خاصة بمحطات خدمة وتموين السيارات ومنع التربح من قوت الشعب ومتابعة التصرف في المواد التموينية أو البترولية المدعمة لمنع أى تجاوازات أو بيعها بالسوق السوداء.

وأضاف "أبواليزيد" أن قسم مباحث التموين بالتعاون مع مفتشي إدارة الرقابة تمكنت من ضبط 11 مخالفة تموينية كان أبرزها ضبط مسؤول أحد محطات خدمة وتموين السيارات بالتصرف في كمية كبيرة من السولار بلغت 6000 لتر وذلك ببيعها والإتجار بالسوق السوداء واستعمالها فى غير الغرض المخصص له، بالإضافة إلى مخالفات أخرى تم ضبطها، منها ما تتعلق بالمخابز البلدية العاملة من إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وعدم ممارسة النشاط على الوجه المعتاد، ومخالفات أخرى مثل عدم الإعلان عن أسعار البضائع المعروضة للبيع، وتحرر المحاضر اللازمة وإرسالها إلى قسم الشرطة المختص وإخطار النيابة العامة لإتخاذ اللازم.