صحيفة أمريكية ترجح تخفيض قيمة تقييم "أرامكو" لـ1.5 تريليون دولار

رجحت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، أن تقدم مجموعة من البنوك الاستثمارية الضخمة، اليوم، توصياتها النهائية بشأن تقييم شركة أرامكو المملوكة للسعودية، التي تستعد لطرح جزء من أسهمها للاكتتاب العام.

ونقلت الصحيفة الأمريكية، عن أشخاص مطلعين على الأمر، قولهم إن الترجيحات تشير إلى أن السعودية قد تخفض القيمة من تريليوني دولار، كما كان يأمل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتجعلها 1.5 تريليون دولار فقط.

وأضافت الصحيفة، أن الرقم الذي كان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان يحاول الوصول له واجه بالفعل بعض المقاومة من قبل المديرين التنفيذيين للشركة الذين يرون أن 1.5 تريليون أكثر واقعية، مشيرة إلى أن هذا التقييم يلقى دعما أيضا من قبل المؤسسات الاستثمارية والبنوك المكلفة بجذب اهتمام المستثمرين، بعرض الاكتتاب الأولي للشركة النفطية الأكبر في العالم.

ورفضت أرامكو التعليق على هذه المعلومات، فيما أشارت الصحيفة إلى أنه ليس من الواضح تماما ما إذا كان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان سيمضي قدما في عملية الاكتتاب العام.

وتهدف أرامكو إلى طرح واحد إلى اثنين في المئة من اسمهما للاكتتاب وإدراج الأسهم في البورصة السعودية، قبل حلول نهاية الشهر المقبل، حسب وول ستريت جورنال، لكن الصحيفة أشارت إلى أن حجم التقييم النهائي للشركة ليس هو العائق الوحيد الذي قد يعرقل عملية الاكتتاب، لأنها تواجه أيضا تحديات من قبل بعض المستثمرين الذين يفضلون الاستثمار في مشاريع ملائمة للبيئة بشكل أكبر، وفقا لما ذكرته قناة "الحرة" الأمريكية.

كان رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو ياسر بن عثمان الرميَّان قد أعلن بعد وقوع الهجمات الأخيرة على منشأتين تابعتين للشركة، أن خطة طرح 5 في المئة من أسهم الشركة العملاقة للاكتتاب العام "مستمرة" وأنها لن تتوقف على الرغم من الهجمات الأخيرة.