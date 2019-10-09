أكّد الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية، أمين الناصر، اليوم الأربعاء، أنَّ هجمات مثل تلك التي استهدفت منشأتي نفط في السعودية وأدت لارتفاع الأسعار بما يصل إلى 20% الشهر الماضي؛ قد تستمر إذا لم يكن هناك رد فعل دولي مشترك.

وقال الناصر، في مؤتمر النفط والمال في لندن، حسبما أفادت قناة "سكاى نيوز عربية": "غياب العزم الدولي لاتخاذ إجراء ملموس، ربما يشجع مهاجمين وبالفعل يعرض أمن الطاقة في العالم لخطر أكبر".

وأضاف الناصر، أنَّ الشركة في سبيلها لاستعادة الطاقة الإنتاجية القصوى للنفط عند 12 مليون برميل يوميًا بحلول نهاية نوفمبر المقبل.

واستهدفت طائرات مسيرة وصواريخ منشأتي خريص وبقيق النفطيتين التابعتين لشركة أرامكو السعودية، في هجوم أعلنت عنه ميليشيات الحوثي الإيرانية، إلا أنَّ دولًا عدة وجهت اللوم إلى إيران عن الاعتداء الذي أدى إلى ارتفاع أسعار النفط.

وأكّد وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، بالإضافة لمجلس الوزراء السعودي، جاهزية المملكة للوفاء باحتياجات العالم من النفط، كونها مورد الطاقة الأول في العالم.