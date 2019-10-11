"أبو تورتة" لخطيبته: كنت عاوز أمشي الموضوع.. وماكنتش منتظر رد فعلك

أعرب مصطفى أحمد، المعروف إعلاميًا باسم "مصطفى أبو تورتة"، عن أسفه، بسبب الجدل الذي أُثير عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بعدما غادر حفل خطبته لظروف تعب خاله، بحسب قوله، واصطحب معه "تورتة الفرح".

وقال مصطفى، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية ياسمين سعيد مقدمة برنامج "الجمعة في مصر"، عبر شاشة "MBC مصر": "أنا شاب زي أي شاب طبيعي، رحت أتقدم لواحدة، شغال في شركة بسيطة ومرتبي على أدي وبعمل جمعيات عشان أكون بيت وبتحصل مشاكل عادية، لكن الموضوع خد حجم أكبر من حجمه".

وأوضح "أبو تورتة"، أنه لم يكن يقصد ترك حفل الزفاف، ولم يكن مبيتًا النية، لكن مرض خاله دفعه إلى أن يغادر الحفل: "والدي متوفي وخالي عزيز على قلبي جدًا، فلما تعب نقلوه على المستشفى ولما كلمت أهل العروسة قالوا مش هينفع والناس دي جاية ليه، كنت عاوز أمشي الموضوع عادي وبشكله الطبيعي عشان ميبقاش فيه زعل".

وتابع أنه كان ينوي حل المشكلة والاعتذار عن استكمال حفل الخطوبة، وفي نهاية المداخلة وجه مصطفى رسالة لخطيبته السابقة "نهال"، عاتبها فيها، وقال: "كان لازم قبل ما تعملي أي حاجة تتأكدي من كلامك وتتطمني وتتأكدي إن خالي عيان ولا لأ، رد الفعل ده مكنتش منتظره".