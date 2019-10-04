وجهت المطربة أمينة، رسالة لبطلة واقعة "مصطفى أبو تورتة"، والتي تُدعى نهال، حيث تركها خطيبها في قاعة الحفلات قبل إتمام خطبتهما زاعمًا أنه أقدم على ذلك العمل بسبب مرض خاله.

وقالت "أمينة" في رسالتها التي دونتها على صفحتها الرسمية على موقع "انستجرام"، :" البنت القمر دى أبو تورته يا نهال مايستهلكيش ارفعى راسك لأنك الكسبانة.. والحمد لله ربنا كشفه قبل ماتجيبى عيل ولا اتنين.. وبرضه هيسيبك لسبب تافه.. فرحك اللي جاي عندي.. منشنوا نهال لو تعرفوها".

ولاقى أحد المنشورات على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" رواجًا بين رواد الموقع، حيث كان لفتاة تُدعى نهال، نشرت صورتها مع خطيبها أثناء خطوبتهم، ثم رَوَت تفاصيل فسخ الخطبة.

"مش من العادي بتكلم في حياتي الشخصية على الفيسبوك، بس كان لازم أحكي عشان ماتعبش"، هذا ما بدأت به نهال منشورها، ثم أردفت: "أنا اتقرا فاتحتي وخطوبتي كانت السبت اللي فات، وكان بيننا مشاكل زي أي اتنين، بس ماكنتش أتخيل إن ده ممكن يخليه بسيبني يوم الخطوبة في القاعة لوحدي".

ثم روت نهال تفاصيل ما حدث حيث أوضحت أن خطيبها المدعو مصطفى خدعها هو وأهله، حيث ادّعى أن خاله أصيب بوعكة صحية، وترك الخطوبة هو وأهله ليذهب لخاله المريض، والغريب في الأمر أنه أخذ "التورتة" معه، دون إخبارها بذلك.

وعلّق مصطفى على المنشور قائلًا: "حلو الشو ده صعبتي عليا، بس ولو حابه تتكلمي إحكي للناس اللي حصل من البداية"، لترد نهال عليه قائلة: "اتعلم الرجولة وابقى تعالى كلمني"، وأغضب هذا المنشور الكثيرين من رواد موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" حيث تطاول بعضهم على مصطفى بألفاظ خارجة، وأطلق آخرون عليه اسم "مصطفى تورتة".