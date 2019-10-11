تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، الرئيس التركي ومرتزقته يخوضون معركة "تحرير الدواعش" في شمال سوريا.. وخطة لنقلهم إلى دول المواجهة مع تيار الإسلام السياسي.
· ممثل الأكراد: أردوغان حشد 14 ألف إرهابي للعدوان علينا.. ونحتاج إلى حظر طيران للصمود أمام قواته
· إلهام: الخطر يتعاظم بشأن فرار الدواعش.. وتهريب نسائهم إلى بلدانهن الأصلية لتنفيذ عمليات إرهابية
وفي العدد أيضًا: استعدادات القطبين والمنتخب
· الأهلي يخطط لشراء "رمضان" نهائيا لغلق الباب أمام أستون فيلا.. وبرنامج تأهيلي خاص لـ"السولية"
· الزمالك يزيد من "مغرياته" لـ"كهربا" للعودة.. وشيكابالا يعود للتدريبات خلال أيام
وتقرا في العدد أيضًا: حكايات من معركة العبور
· "كمال" هرب من الدراسة فأصبح شاهدا على "النكسة والاستنزاف وأكتوبر".. و"أحمد" اللي رفع العلم: أسرنا 37 من العدو
وتصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني:
· د. أشتية للإعلامي عمرو خليل: القاهرة تساعدنا في تدريب الشرطة وقضايا التجارة والنقل والمواصلات والجمارك والمالية