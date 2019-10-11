عدد الوطن الصادر غدا السبت

تقرأ في عدد "الوطن"، الصادر غدا السبت، الرئيس التركي ومرتزقته يخوضون معركة "تحرير الدواعش" في شمال سوريا.. وخطة لنقلهم إلى دول المواجهة مع تيار الإسلام السياسي.

· ممثل الأكراد: أردوغان حشد 14 ألف إرهابي للعدوان علينا.. ونحتاج إلى حظر طيران للصمود أمام قواته

· إلهام: الخطر يتعاظم بشأن فرار الدواعش.. وتهريب نسائهم إلى بلدانهن الأصلية لتنفيذ عمليات إرهابية

وفي العدد أيضًا: استعدادات القطبين والمنتخب

· الأهلي يخطط لشراء "رمضان" نهائيا لغلق الباب أمام أستون فيلا.. وبرنامج تأهيلي خاص لـ"السولية"

· الزمالك يزيد من "مغرياته" لـ"كهربا" للعودة.. وشيكابالا يعود للتدريبات خلال أيام

وتقرا في العدد أيضًا: حكايات من معركة العبور

· "كمال" هرب من الدراسة فأصبح شاهدا على "النكسة والاستنزاف وأكتوبر".. و"أحمد" اللي رفع العلم: أسرنا 37 من العدو

وتصريحات لرئيس الوزراء الفلسطيني:

· د. أشتية للإعلامي عمرو خليل: القاهرة تساعدنا في تدريب الشرطة وقضايا التجارة والنقل والمواصلات والجمارك والمالية