الصفحة الأولى من عدد الغد

تقرأ في عدد "الوطن" غدا، "السيسي يوجه بإنجاز مشروعات القناة وإنهاء البنية التحتية للمنطقة الاقتصادية"، و"أردوغان يجهز لحرب جديدة على سوريا.. والأكراد: ستكون شاملة".

كما تقرأ ملفا خاصا عن حرب 73 بعنوان "إعجاز أكتوبر.. المعركة التي غيرت تكتيكات الحرب في العالم"، وآخر بعنوان "التكنولوجيا تهزم المكتبة".

وتجرى "الوطن" حوارا مع مساعد وزير الخارجية الأسبق يشكف خلاله عن مشروع أردوغان لتحويل سوريا إلى إمارة إسلامية وتدخلاته في ليبيا للسيطرة على السواحل والبترول.

وفي "الوطن الرياضي" تقرأ، "البدري يختار 23 لاعبا لمنتخب مصر استعدادا لودية بوتسوانا"، و"الأهلي يتسلم قمة الدوري"، و"الزمالك يبحث عن الفوز الثالث على حساب نادي مصر".