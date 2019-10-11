أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم، عن الانتهاء من تركيب الجوان الخاص بخط مياه الشرب الرئيسي البالغ قطره 450 مم بجوار الملجأ بمنطقة الحادقة بمدينة الفيوم، وتم فتح المياه لتصل تباعا للمناطق المتأثرة.

وقال اللواء هشام درة، رئيس مجلس إدارة الشركة، في بيان صحفي، مساء اليوم، إنه قطع إجازته الأسبوعية فور علمه بتسرب المياه من الجوان، لمتابعة أعمال تركيب جوان للخط مرة أخرى.

وأضاف أنه بمجهود العاملين داخل الشركة، تم الانتهاء من تركيب الجوان و تشغيل الخط مرة أخرى، لتصل المياه للمناطق والأحياء المتأثرة تباعا. وتابع قائلا: "وصول مياه الشرب يستغرق وقتا، نظرا لأن الشبكة كانت فارغة تماما من المياه، وبالتالي عندما تم فتح المياه، يستغرق ملئ الشبكة وقتا، فضلا عن أن جميع المواطنين يستخدمون مياه الشرب في توقيت واحد، مما يؤدي إلى زيادة الضغوط على المياه، والتي بدورها تؤثر على سرعة وصول مياه الشرب لبعض المناطق، وأن المياه سوف تصل لكل المواطنين لأن المياه تم فتحها منذ أكثر من 5 ساعات.

يذكر أن مياه الشرب انقطعت عن غالبية مناطق مدينة الفيوم، بسبب كسر في الخط، واشتكى المواطنون من انقطاع المياه على مدار يومين عن منازلهم.