نشر الفنان تامر حسني، اليوم، على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك الإعلان الرسمي الثاني لفيلم "الفلوس".

وكانت الصفحة المعتمدة لتامر حسني نشرت، في 4 أغسطس الماضي، الإعلان التشويقي الأول لفيلم الفلوس، وأشار تامر، عبر المنشور، إلى الفيلم سيعرض قريبا في دور العرض.

ينتظر الفنان تامر حسني طرح فيلمه الجديد "الفلوس" بدور العرض خلال الفترة المقبلة، بعد أن تأجل عرضه في موسم عيد الفطر الماضي.

من جانبه، قال الموزع محمود الدفراوي لـ"الوطن"، إنه من المتوقع أن يطرح الفيلم خلال شهر أكتوبر المقبل، ويجرى حاليا عمل الدعاية الكافية للفيلم قبل عرضه بالسينمات.

يشارك في بطولة الفيلم بجانب تامر حسني كل من زينة، وخالد الصاوي، وعائشة بن أحمد، ومحمد سلام، من تأليف محمد عبد المعطي، وإخراج سعيد الماروق‎.