غدا وصول السباحين الألمان الغردقة للانضمام للمنتخب العربي لعبور المانش

يصل فجر غدا السبت السباحين الألمان إلى مدينة الغردقة للانضمام لمعسكر الإعداد للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020 لبدء التدريبات في مياه البحر الأحمر استعدادا لمحاولة العبور في أول تتابع عربي لعبور المانش.

وقال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الإنجليزي لعبور المانش في شمال إفريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب، إن "تينا، أنجيه، وفرانك " من ذوي الاحتياجات الخاصة من المقرر وصولهم فجر السبت للغردقة للمشاركة مع السباحين السعودين والسباح المصري محمد الحسيني في معسكر تدريب المنتخب على شواطئ الغردقة.

وأضاف شلبي في تصريح صحفي اليوم أن بروفات تدريب السباحين في تتابع عبور المانش التي يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 لـ 18 من الشهر الجاري تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أحمد عبدالله محافظ البحر الأحمر.