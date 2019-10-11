عمرو أديب عن الغزو التركي لسوريا: "أردوغان بلطجي وانتهازي وقاتل"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الغزو التركي للأراضي السورية يجب أن يتوقف، مطالبًا بأن يكون للدول العربية موقفًا واضحًا تجاهه.

وهاجم أديب، خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، واصفًا إياه بـ"النصاب، الانتهازي، والقاتل"، مشيرًا إلى أنه يقتل المدنيين في سوريا.

وأضاف: "الإيرانيون والروس مبسوطين، بيقولوا النظام السوري والأتراك والأكراد يخلصوا على بعض وبعدين نشوف، ميعرفوش إن النظام السوري مش هيخلص، ده احتلال، شوفوا الدول وهي بتتباع شرايط، زي شريط الحسكة وشريط إدلب وشريط طرطوس".

وتابع، أن الدولة السورية فقدت قوتها، استقلالها، وجيشها، لذلك تُقسم وتُباع، مشيرًا إلى أن أردوغان استعان بـ50 ألف سوري يدينون له بالولاء، وسماهم بـ"الجيش المحمدي": "عشان لو حد مات ميبقاش تركي، يبقى السوريين منهم في بعض".

وواصل: "أردوغان بلطجي، ومعاه تركيا والإخوان وقطر، المواجهة واضحة جدًا، وسوريا زي ما انهارت هتنهار أكتر وأكتر، قطر باعوا الدول العربية للأتراك والإيرانيين".

في نفس السياق، هاجم أديب، قناة الجزيرة، بسبب موقفها الداعم للغزو التركي للدولة السورية: "كل يوم بتتغسل وهي قذرة، دي مش قناة عروبة، دي قناة تدمير، لكن المعركة لم تنتهِ، وما يحدث في سوريا لن يكون نزهة لأردوغان".