عقد السفير إيهاب نصر سفير مصر في روسيا، والسفير "ميخائيل بوجدانوف" نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي للشرق الأوسط وإفريقيا، جلسة إحاطة لسفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية الإفريقية المعتمدة لدى موسكو حول الترتيبات الخاصة للإعداد لقمة "روسيا إفريقيا"، والمنتدى الاقتصادي المقرر عقده على هامش القمة يومي 23 و24 أكتوبر الجاري.

وتعقد القمة برئاسة مشتركة بين الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتين، وتُعد القمة الأولى من نوعها بين الجانبين الروسي والإفريقي، والحدث الأضخم الذي تستضيفه روسيا على هذا المستوى.

وتأتي الجلسة في إطار التشاور والتنسيق المتواصل بين روسيا ومصر والدول الإفريقية لوضع اللمسات النهائية على جدول الأعمال، والترتيبات النهائية الخاصة بالقمة.

وأكد السفير المصري في موسكو خلال الاجتماعات، أهمية تلك القمة في تدشين مرحلة جديدة في تاريخ العلاقات الروسية الإفريقية، مشيدًا بالتطور الكبير في العلاقات بين الجانبين في مختلف المجالات، فيما أعرب السفراء الأفارقة المعتمدين لدي موسكو عن الامتنان للجهود التي تقوم بها جمهورية مصر العربية وروسيا الاتحادية لإنجاح تلك القمة.

وأشار السفراء، إلى أن عيون كل الأفارقة ستكون مصوبة تجاه سوتشي خلال فترة انعقاد القمة.