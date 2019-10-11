جاءت نتائج فرز أصوات الناخبين في لجان نقابة القاهرة، لصالح الدكتور حسين خيري المرشح على منصب نقيب الأطباء، حيث حصل على 308 أصوات، ويليه الدكتور أسامة عبد الحي بـ169 صوتا.

وكانت قد أجرت نقابة الأطباء اليوم انتخابات التجديد النصفي للنقابة لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق.

واستمر التصويت من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساء.

وتنافس 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي جرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك فى 27 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، وخضعت العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.