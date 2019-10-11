أظهرت المؤشرات الأولية نتائج الفرز لأصوات الناخبين في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في محافظة الأقصر، حصول الدكتور أحمد رؤوف علي 79 صوتا، والدكتور حسين خيري على 74 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحي 33 صوتا، والدكتور صلاح سلام 25 صوتا.

وكانت قد أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.

وشهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وبدأت عملية الاقتراع في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، لاختيار النقيب العام، ورؤساء النقابات الفرعية، وأعضاء المجالس للفرعيات والنقابة العامة، وممثلي المناطق، من التاسعة صباحا وحتى الخامسة مساءا.

وترشح 16 طبيبا على مقعد النقيب العام، و77 مرشحًا على مقعد العضوية بمجلس النقابة العامة التي يجرى عليها الانتخاب والبالغ عددها 12 مقعدًا، ويبلغ عدد الأطباء المسجلين بنقابة الأطباء 293 ألفا و588 طبيبًا، لكن من لهم حق التصويت وسددوا الاشتراكات ما يقرب من 200 ألف طبيب، وذلك فى 27 مقر انتخابي على مستوى الجمهورية، حيث تخضع العملية الانتخابية لإشراف قضائي يشارك فيه 56 مستشارا من النيابة الإدارية.