أعلنت الحكومة الأوزبكية أن 64 طفلا وصلوا إلى البلاد من العراق حيث يقضي آباؤهم وأمهاتهم أحكاما بالسجن مدى الحياة لانضمامهم إلى مجموعات إرهابية، وذكرت وزارة الخارجية الأوزبكية - في بيان نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية، اليوم- أن "الأطفال أحضروا على متن طائرة بعد جهد مشترك من سلطات البلدين ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة -يونيسف".

وقالت الوزارة، إن الأطفال الذين تقل أعمار 14 منهم عن ثلاث سنوات، عانوا من مشاكل معنوية ونفسية وجسدية بعدما اختارت عائلاتهم المسار الخاطئ عبر الانضمام إلى المجموعات الإرهابية، مشيرة إلى أنه سيتم إيواء الأطفال في مساكن خاصة حيث يتلقون مساعدة طبية ونفسية واجتماعية من قبل أخصائيين.

وكانت الخارجية أعلنت في سبتمبر الماضي أنها تخطط لإعادة 235 مواطنا بينهم 65 طفلا من العراق بعدما أعادت 156 مواطنا من هناك في مايو الماضي. وحتى الآن، استعادت ثلاث دول من آسيا الوسطى، هي كازاخستان وأوزبكستان وطاجيكستان، مواطنيها من سوريا أو العراق حيث انضم الآلاف من المنطقة إلى تنظيم "داعش" وغيره من الجماعات الإرهابية.

من جهتها، أعلنت قرغيزستان نيتها استعادة مواطنيها من العراق في المستقبل القريب، في الوقت الذي تتردد فيه الكثير من الدول بشأن السماح لمواطنيها بالعودة من العراق وسوريا ومحاكمتهم.