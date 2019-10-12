قالت رئيس الحزب الاشتراكي النمساوي، باميلا راندي فاجنر، إن الحزب سوف يعقد مؤتمره العام فى أبريل القادم لمناقشة مستقبل السياسات ومراجعة وتقييم أداء الحزب، مضيفا في مؤتمر صحفي مساء اليوم في فيينا، أن المجلس الرئاسي للحزب بحث اليوم عملية تجديد دماء الحزب بعد النتائج السيئة التى حققها فى الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت فى 29 سبتمبر الماضي حيث لم يحصل الحزب إلا على 21% فقط من أصوات الناخبين.

وأضافت فاجنر، أنها ستجري مراجعة نزيهة وشاملة لأخطاء الحزب وسيعاد تقييم أدوار كل المنظمات التابعة له خلال الاشهر القادمة وحتى انعقاد مؤتمر أبريل المقبل والذي سيحدد ملامح الاستراتيجية الجديدة المستقبلية لعمل الحزب، مشيرة الى أن عملية الاصلاح سوف يشارك فيها رموز من المجتمع المدني والفنانين والعلماء.

بدوره، قال حاكم مدينة فيينا، عضو الحزب الاشتراكي ميخائيل لودفيج، إنه يثق فى قدرات رئيسة الحزب وفى أنها سوف تتمكن من قيادة الحزب للعبور من الأزمة الراهنة.