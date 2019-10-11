قالت الفنانة حنان ماضي، إن السبب الرئيسي في ابتعادها عن الغناء فترة ليست قليلة هو انفصالها عن زوجها وتفرغها لابنتها "حبيبة".

وأضافت خلال استضافتها ببرنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على شاشة "CBC": "تفرغت لبنتي ومكنش معايا حد، ومكنتش أعرف أسيبها وأروح لأي مكان، ومكنتش أحب أحمل حد مسؤولية حاجة أنا مسؤولة عنها".

وتابعت: "كنت ببقى مرغمة إني أرفض أغاني عشان بنتي ومسبهاش، لكن فيه حجات كنت بوافق عليها زي التترات واللي كنت بنزل ساعتين تلاتة وأرجع، وكان قلبي بيتقطع في الوقت دا لأني كنت بسيب بنتي لوحدها في سن صغيرة وأنزل، وكنت ببقى مقفلة كل البيبان وسايبة الباب بتاع الأوضة اللي هي فيها بس، وكانت بتبص عليا من الدور السابع وأنا ماشية من شباك حديد".

واستطردت: "وكان قلبي بيتقطع عليها وهي مطلعة إيدها من الحديد وتشاورلي".

وعن عدم الاستعانة بوالدتها في تربية ابنتها أوضحت: "والدتي اتوفت وأنا عندي 9 سنين، وإخواتي كل واحدة في بيتها عندها مسؤرليات كبيرة وعند كل واحدة كذا طفل ومكنش ينفع أحملهم مسؤولية فوق طاقتهم هما كمان".