صناع الخير: فحصنا 180 ألف مواطن ضمن مبادرة "عينك في عنينا"

قال مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، إن 180 ألف مواطن تم الكشف عليهم والفحص وإجراء العمليات وصرف الأدوية ضمن مبادرة "عينك في عنينا".

وأضاف زمزم، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أنه يتم مخاطبة المحليات من أجل توفير أراضي فارغة وخاصة في محافظات الصعيد مع توافر الأماكن الصحراوية ويتم بناء مدارس ووحدات صحية على تلك الأراضي.

وتابع رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير، أن 65 ألف مواطن من أصل 180 ألف مواطن تم الكشف عليهم يحتاجون إجراء عملية المياه البيضاء والزرقاء وعمليات وصرف أدوية، ويتم إجراء العمليات خلال أسبوعين، وصرف النظارة خلال أسبوع.