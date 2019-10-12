ماهر فرغلي: العلاقة بين أردوغان والإخوان فكرية وتتجاوز السياسة

أكد الكاتب الصحفي ماهر فرغلي، المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، أن الإخوان لديهم وجود كبير جدا في سوريا ويتعاونون مع الجيش التركي.

وأضاف فرغلي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن العلاقة بين الرئيس التركي رجب أردوغان وجماعة الإخوان الإرهابية تتجاوز السياسة والشعب التركي فهي علاقة فكرية بين الجانبين حيث يريد أردوغان أن يعيد إحياء الحلم العثماني.

وأشار إلى أن العلاقة بين أردوغان والإخوان تمت ترجمتها إلى دعم مالي وفتح قنوات وإيواء هاربين من العدالة، دعم متواصل طوال الوقت للجماعة، موضحا أن مستشار أردوغان ياسين أقطاي يتولي إدارة التنظيم الدولي للإخوان المسلمين ووضع الخطط الجديدة له، وتركيا تشرف على المساجد الإخوانية والدعوة الإخوانية في العالم واستقطاب العناصر الجديدة أما قطر تشرف على التمويل المالي والجماعات التي تمول الإخوان.

واستطرد أن أردوغان يأمل في القضاء على الحلم الكردي في شمال سوريا، موضحا أن داعش في هذه المنطقة موجودة في المساحات الكردية حتى الحدود العراقية.