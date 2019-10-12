مصطفى هارون نقيبا لأطباء بني سويف

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء بني سويف، منذ قليل، فوز الدكتور مصطفى هارون بمقعد النقيب الفرعي للمحافظة، عقب حصوله على 230 صوتا، مقابل 185 صوتا لأقرب منافسيه الدكتور أحمد الشرقاوي.

كما أعلن رئيس اللجنة فوز كلا من الأطباء: محمد يحيى بـ344 صوتا وأحمد خفاجي بـ350 صوتا على مقعد فوق السن، وفوز الأطباء محمد شعبان عبدالعليم بـ357 صوتا، وأيمن هنداوي 290 صوتا على مقعد تحت السن.

وخاض الانتخابات 4 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، حيث تنافس كلأ من الأطباء: أحمد الشرقاوي، أحمد أبو خضرة، علاء أبو خضرة، ومصطفى هارون، وعلى مقعد فوق 15 عاما، تنافس 5 مرشحين هم: أحمد خفاجى، وجمال ميشيل، ومحمد يحيى، ومصطفى هارون، وهاني همام، وعلى مقعد تحت السن تنافس 6 مرشحين وهم: أيمن هنداوي، ريهام نجاح موسى، شريف هاشم، محمد شعبان عبد العليم، محمود معوض، وهاني أحمد.