أظهرت المؤشرات الأولية لفرز أصوات الناخبين، في انتخابات التجديد النصفي لنقابة الأطباء، في محافظة بنى سويف، حصول الدكتور حسين خيرى علي 189 صوتا، والدكتور جمال شعبان 114 صوتا، والدكتور أسامة عبد الحى 101 أصوات.

وكانت قد أغلقت اللجان الانتخابية في انتخابات التجديد النصفى لنقابة الأطباء، أبوابها في تمام الساعة الخامسة، تمهيدا لغلق الصناديق وبدء عملية الفرز.

وكانت قد شهدت الساعة الأخيرة في انتخابات نقابة القاهرة توافد عدد قليل من الأطباء للإدلاء بأصواتهم والمشاركة في العملية الانتخابية.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفى للنقابة العامة للأطباء، والنقابات الفرعية بالمحافظات، أعلنت في التاسعة صباحًا، فتح باب التصويت بانتخابات التجديد النصفى، لانتخاب النقيب العام للأطباء، ونصف أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء المحافظات، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، واستمر التصويت حتى الخامسة مساء الجمعة.

وتجرى عمليات التصويت والفرز تحت إشراف قضائي، من خلال مشاركة 56 مستشارًا من النيابة الإدارية، على أن تبدأ عملية فرز الأصوات بعد انتهاء عمليات التصويت في مقرات اللجان في المحافظات، على أن تعلن نتائج النقابات الفرعية في نفس اليوم، إلا أن النقابة العامة سيتم إعلانها رسميًا فور وصول كشوفات نتائج المحافظات إلى اللجنة العامة للإشراف على الانتخابات، والذي قد يستغرق يومين بعد انتهاء الفرز.

ويتنافس على منصب نقيب عام الأطباء، 16 مرشحًا، على رأسهم النقيب الحالي الدكتور حسين خيري الذي ترشح للمرة الثانية، والدكتور أسامة عبدالحي وكيل النقابة، والدكتور جمال شعبان عميد معهد القلب الأسبق، والدكتور محمد نصر أستاذ جراحة القلب ونقيب الأطباء بمحافظة الجيزة، والدكتور أحمد رؤوف أستاذ طب الأعصاب للأطفال.

وشملت قائمة المرشحين على مقعد النقيب أيضًا كلًا من: الدكتور أبوالمجد الهواري، والدكتور أحمد شوشة، والدكتورة أمنية إبراهيم، والدكتور صلاح سلام، والدكتور علي كامل، والدكتور محسن عمادالدين سالم، والدكتور محمد سالم، والدكتور محمد سلامة، والدكتور محمد شوكت الأخضر، والدكتور محمد عبدالعاطي، والدكتور معتصم شريف، والدكتور هشام فتحي.