قال محمد البنا، والد "شهيد الشهامة" بمحافظة المنوفية، الشاب محمود البنا، إن وقوف الناس بجواره في محنته تخطى "التوقع والخيال".

وأضاف البنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر": "ابني محمود للأسف كان محترم زيادة عن اللازم في مجتمعنا الحالي، أنا ربيته آه، بس الظاهر إن الأخلاق والتربية العالية في مجتمعنا شيء مش كويس، وشيء مش مرغوب لأن دي النتيجة أهه، والحمد لله على كل شيء".

وعن هوية القاتل، قال البنا: "التلاتة فيهم واحد معروف في تلا عندنا أنه بتاع مشاكل وناس كتيرة عارفة، والواد ده مسنود على إن جده اللواء فلان وعمه علان، وده كان حافز أنه يستمر في البلطجة دي، ودي مش أول واقعة، وحدث وقائع كتير عدت بالفلوس وبالوساطة، وطبعا مش عايز أقولك من قبل الحادثة والشاب ده تراب الأرض في تلا بيكرهه، لأنه طوالي بيعمل جرايم وبيتحرش ببنات وبيضرب بنات".

وتابع: "محمود كان محبوب والغيرة كانت واكلاه من محمود ابني شوية، فبدأ يتربص له وقبلها بيوم قاله: أنا تحت البيت، وله فيديو فيه كلام خارج قاله فيه لو راجل انزل وابني منزلوش، وفي ميعاد دروسه تاني يوم اتربصوله، اللي معاه مطواة واللي معاه بخاخة واللي كتف واللي طعن، بشكل وجرأة تدل على إننا في مجتمع مش طبيعي".