أعلنت جمعية "قطر الخيرية" عن مناقصة لطباعة مجموعة جديدة من الكتاب المدرسي، بعد أن جرت تغييرات ذات بعد طائفي، أجرتها ميليشيات الحوثي على الكتب الدراسية.

جاءت المناقصة القطرية لتحل لوزارة التربية والتعليم في حكومة الانقلاب التي يرأسها يحيى الحوثي، شقيق زعيم الميليشيا عبدالملك الحوثي، إشكالية نفقات طباعة المنهج المدرسي المعدل بأثر طائفي.

وطرحت "ٌجمعية قطر الخيرية – مكتب اليمن" مناقصة، أطلقت عليها "مشروع دعم أطفال اليمن لطباعة الكتاب المدرسي"، لطباعة المنهج الدراسي الذي يحمل تغييرات حوثية ذات بعد مذهبي وطائفي، بحسب "سكاي نيوز".

واستنكرت الحكومة اليمنية تمويل جمعية "قطر الخيرية" لمشروع طباعة الكتب الدراسية للمدارس، التي تقع تحت سيطرة ميلشيات الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران، التي قامت بتحريف وتغيير مناهج التعليم العام في الجمهورية اليمنية بما يتوافق مع فكرها الطائفي.

وأصدرت وزارة التربية والتعليم الخاضعة لسيطرة الحوثيين، في صنعاء، طبعة جديدة من الكتاب المدرسي حمل تغييرات جوهرية في المضامين، وفق الفكر المذهبي للجماعة الحوثية.

شملت التغييرات بالكتاب المدرسي بشكل أساسي "مواد التربية الإسلامية، والتربية الوطنية"، إذ تم تضمين هذه المقررات أفكاراً مستوردة من إيران.

وأشارت الوزارة في بيان بثته وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، إلى أن "قطر الخيرية بتبنيها لمشروع طباعة المنهج الدراسي المحرف والمصبوغ بالطائفية ، تشارك ميليشيا الحوثي الإرهابية في تسميم عقل الطالب اليمني، وتسهم في التعدي على التعليم في اليمن بتضمينه الشعارات والافكار العقائدية المزيفة التي تؤسس لمزيد من الصراع المذهبي بين أبناء الوطن الواحد".

كانت نشرت "قطر الخيرية" تمويلها لمناقصة طباعة الكتاب المدرسي المحرف في عدد من المحافظات اليمنية التي تسيطر عليها ميلشيا الحوثي الإرهابية.