يحدث اليوم: اجتماع طارئ للجامعة العربية لبحث العدوان التركي على سوريا

تستعرض "الوطن" فعاليات وأحداث، اليوم السبت 12 أكتوبر، في مصر والوطن العربي والعالم، والتي جاءت على النحو التالي:

انعقاد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية

يعقد اجتماع طارئ لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب لبحث العدوان التركي على الأراضي السورية.

استكمال محاكمة المتهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي

تستكمل محكمة جنايات القاهرة محاكمة 7 متهمين باعتناق أفكار تنظيم "داعش" الإرهابي والتخطيط لاستهداف الكنائس والمنشآت العسكرية وتفجيرها.

إصدار الحكم على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم

تصدر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على المتهمين في قضية الهجوم على فندق بشارع الهرم.

حفل فرقة لفرقة أبناء المرعشلي السورية بدار الأوبرا المصرية

تنظم دار الأوبرا المصرية حفلا صوفيا على مسرح الجمهورية، لفرقة أبناء المرعشلي السورية (الرضوان) للإنشاد الصوفي.

بدء عروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية ببث مباشر في دار الأوبرا المصرية

تبدأ دار الأوبرا المصرية، في النقل المباشر لعروض أوبرا المتروبوليتان الأمريكية، حيث تبث أوبرا "توراندوت" للموسيقار الإيطالي الشهير "جاكومو بوتشيني"، في السابعة مساء، على المسرح الصغير.

حفل أوركسترا القاهرة السيمفوني على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية

يحيي أوركسترا القاهرة السيمفوني، حفلًا موسيقيًا بعنوان "اتجاه رومانسي"، في الثامنة مساء على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر تنظم قافلة طبية

تنظم مديرية الشئون الصحية بمحافظة الأقصر قافلة طبية بمركز شباب الحبيل بمدينة البياضية.

الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة يعقد ندوة تعريفية عن المسابقة المعمارية

يعقد الجهاز القومي للتنسيق الحضاري بوزارة الثقافة، ندوة تعريفية عن المسابقة المعمارية المفتوحة لاختيار أفضل الأفكار للمشاريع التي يمكن تنفيذها لتمثيل مصر في مسابقة بينالي فينسيا الدولي للعمارة في دورته السابعة عشر، ببيت المعمار بدرب اللبانة بالقلعة.

مباراة منتخبي تونس والكاميرون الودية

يلتقي منتخبا تونس والكاميرون وديا في السابعة مساء.

مباريات تصفيات أمم أوروبا

يلتقي منتخبا جورجيا وأيرلندا، في الثالثة عصرا، كما تلتقي منتخبات الدنمارك وسويسرا، جزر فاروه ورومانيا، البوسنة والهرسك وفنلندا في السادسة مساء، فيما تلتقي منتخبات ليشتنشاين وأرمينيا، إيطاليا واليونان، مالطة والسويد، النرويج وإسبانيا، في التاسعة إلا ربع مساء، في إطار تصفيات أمم أوروبا.