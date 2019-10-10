انطلقت احتفالية دار الأوبرا المصرية بمرور 31 عاما على افتتاحها، منذ قليل، بعرض فيلم تسجيلي يحكي تاريخها الحافل وأنشطتها، التي تعكس دور هذا الصرح الثقافي العريق منذ تأسيسها بالمسرح الكبير.

قدمت الحفل، الذي شهدته وزيرة الثقافية، ولفيف من الفنانين وقيادات الوزارة، الإعلامية جاسمين طه زكي، الذي يحييه أوركسترا أوبرا القاهرة وفرقة بالية أوبرا القاهرة.

كرمت وزيرة الثقافة ورئيس دار الأوبرا المصرية عددا من الفنانين والمبدعين الذين كان لهم دورا فعالا في إثراء الحالة الفنية، بينهم قائد الأوركسترا مصطفى ناجي، والفنان حسن شرارة، المايسترو سليم سحاب، ووليد عوني مؤسس فرقة الرقص المسرحي الحديث، إيمان مصطفى المدير الفني لفرقة أوبرا القاهرة، والدكتورة جيهان مرسي وآخرين.