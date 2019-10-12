أعلنت اللجنة العامة المشرفة علي انتخابات نقابة أطباء الدقهلية اليوم، عن نتائج انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة، وأن إجمالي عدد الأصوات الصحيحة علي مقعد النقيب بلغ 1335 صوتا، وفاز بالمقعد الدكتور أسامة الشحات بمقعد النقيب، بحصوله علي 644 صوتا.

وفاز بمقعدي فوق السن 15 سنة كلا من الدكتورة شهيرة الإتربي، والدكتور يحي الجوهري، وبمقعدي تحت 15 سنة كلا من: الدكتور أحمد البيلي، والدكتور أحمد زهران.

واكتسحت قائمة "بيت العيلة" نتيجة الانتخابات بالكامل وفازت بجميع المقاعد، بينما لم تحقق قائمة " الإرادة والتغير" المنافس القوي في الانتخابات أي مقعد من مقاعد النقابة.

وأجريت الانتخابات في نادي الأطباء بمدينة طلخا، تحت إشراف قضائي، وحضرها نحو 1335 من بين جمعية عمومية عددها 18281 عضو لهم حق التصويت.