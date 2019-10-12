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سعر الدولار اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

سعر الدولار اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

الجيش اليمني يقتل ويصيب عشرات الحوثيين في حجة ويأسر 5 قيادات

الجيش اليمني يقتل ويصيب عشرات الحوثيين في حجة ويأسر 5 قيادات

سعر اليورو اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

رئيس مجلس النواب يبحث التعاون الثنائي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

رئيس مجلس النواب يبحث التعاون الثنائي مع رئيسة الجمعية الوطنية الصربية

أسعار العملات اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

أسعار العملات اليوم السبت 12-10-2019 في مصر

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

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