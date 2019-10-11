بعد مرور عدة ساعات على فتح باب التصويت في بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء وفوز بعد المرشحين بالتزكية في بعض المحافظات ترصد "الوطن" أخر تطورات انتخابات نقابة الأطباء في التقرير التالي:

في جنوب سيناء ووسط إقبال متوسط على التصويب بانتخابات التجديد النصفي للنقابة العامة للأطباء بجنوب سيناء، فاز بمنصب نقيب الأطباء بالتزكية الدكتور محمد وائل عبدالرحمن مدير الرعاية الأساسية بمديرية الصحة في جنوب سيناء سابقا، كما فاز بعضوية مجلس النقابة بالتزكية لمقعد فوق السن الدكتور محمد النجار نقيب الأطباء السابق والدكتورة نشوى عرفة مدير الإدارة الصحية برأس سدر و الدكتور محمد الهادي إخصائي أطفال بشرم الشيخ، ومازال يتنافس على عضوية مجلس النقابة بالمحافظة 4 مرشحين تحت السن لاختيار 3.

بينما توافد الأعضاء على انتخابات نقابة الأطباء البحرالأحمر، صباح اليوم، حيث يتنافس على مقعد النقيب 2 من المرشحين، بالإضافة إلى مقعدين فوق السن ويتنافس عليهما 4 مرشحين، ومقعدين تحت السن ويتنافس عليهما 4 مرشحين.

تزايد أعداد الناخبين في "أطباء الدقهلية".. وظهور طوابير أمام اللجان

وفي الداقهلية انطلقت الانتخابات وسط حضور محدود من أعضاء الجمعية العمومية، ثم تزايدت الأعداد بعد صلاة الجمعة، وظهرت الطوابير أمام اللجان الانتخابية، بعد حث المرشحون أنصارهم علي التصويت، ويتنافس على مقعد نقيب أطباء الدقهلية 5 مرشحين، ويختار الناخبون عضوين من بين 8 مرشحين علي مقعد فوق سن 15 سنة، ويتنافس 7 مرشحين أخرين علي مقعدين تحت 15سنة.

وفي بني سويف ارتفعت نسبة التصويت بانتخابات التجديد النصفي لنقابة أطباء، وشهدت الساعات الأخيرة قبل غلق باب التصويت في الخامسة مساءا إقبال كبير من الناخبين أعضاء الجمعية العمومية، ويخوض الانتخابات 4 مرشحين على مقعد النقيب الفرعي للمحافظة، وعلى مقعد فوق 15 عام 5 مرشحين، وعلى مقعد تحت السن 6 مرشحين.