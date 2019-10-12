شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية واقعة قيام أهالي عروس في أول أيام زواجها "ليلة الصباحية" بتلقين عريسها "علقة ساخنة" بدعوى إتمام الزواج دون موافقة أهليهما.

جرى نقل العريس لمستشفى بنها الجامعي وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد فوزي عبد ربه مأمور مركز شرطة طوخ، بتلقيه بلاغا من المدعو "س.ا" 20 عاما طالب، مصاب بكدمات بالوجه، بعد قيام أهل زوجته بالتعدي عليه بالضرب في أول يوم زواج له لرفضهم زواجه من ابنتهم.

وتبين من التحريات الأولية أن المجني عليه كان على علاقة عاطفية بفتاة جامعية، مقيمة بمدينة طوخ، وأنه تقدم لأهليتها لطلب الزواج منها إلا أنهم رفضوا الزواج.

ولكن قامت والدة الفتاة بمساعدتهم على الزواج دون موافقة الأهل، ولدى علمهم بالزواج أقدم شقيقها ونجل شقيقها على التشاجر مع المجني عليه وعروسه وقاموا بالتعدي بالضرب عليهما.

جرى اخطار اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث المديرية وتمكن المقدم أحمد سامي رئيس مباحث مركز طوخ، والنقيب حسام الحسيني من ضبط المشكو في حقهم وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.