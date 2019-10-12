أعلن الدكتور طارق الجمال، رئيس جامعة أسيوط، عن إطلاق الجامعة مؤتمرا موسعا بعنوان "مصر تستطيع بطلابها" مطلع الأسبوع المقبل والمقرر أن يمتد في الفترة من غدا الأحد، "13 -15" أكتوبر الجاري وذلك تحت رعاية وزير التعليم العالي وبمشاركة وفود ممثلة عن 20 جامعة مصرية، والذي يهدف إلى تفعيل المبادرة الرئاسية التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعلانه عام 2019 عاما للتعليم.

وأوضح الدكتور شحاتة غريب، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ورئيس المؤتمر أنه جرى الإعداد للمؤتمر الموسع بالتنسيق مع الدكتور طايع عبد اللطيف، مستشار وزير التعليم العالي للأنشطة الطلابية، وبتوجيه دعوة مفتوحة لكافة الجامعات المصرية للمشاركة بوفود طلابية في فعاليات المؤتمر.

وأشار "غريب" إلى أنه من المقرر أن يتضمن المؤتمر عدد من الجلسات والفعاليات العلمية والثقافية والفكرية، التي تهدف إلى إتاحة المجال أمام الطلاب المهتمين بقضايا وطنهم ومجتمعهم، والتعرف على رؤية شباب الجامعات المصرية حول آليات تطوير التعليم الجامعي والأنشطة والخدمات الطلابية والاستفادة من تلك الأفكار والرؤى بعرضها على صناع القرار في مجال التعليم.

وأضاف "غريب" أن المؤتمر يسعى إلى ربط الشباب بمشاكل التعليم الجامعي في مصر وسبل تطويره والمشاركة في تنفيذ والاهتمام، بتفعيل آليات البحث العلمي لدى طلاب الجامعات المصرية، كما يهتم المؤتمر بالتعرف على رؤى الطلاب حول سبل دمج زملائهم من ذوي الإعاقة في العملية التعليمية وكذلك في الأنشطة الطلابية.