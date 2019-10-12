أعلن رئيس الوزراء العراقي عادل عبدالمهدي، اليوم، تشكيل لجنة تحقيق عليا بشأن أحداث المظاهرات للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة بشأن ما وقع في ساحات التظاهر.

وقال عبدالمهدي، في بيان وفقا لقناة "السومرية نيوز" الإخبارية العراقية، إنه استكمالا للتحقيقات الجارية شكلت الحكومة لجنة تحقيق عليا تضم الوزارات المختصة والأجهزة الأمنية وممثلين عن مجلس القضاء الأعلى ومجلس النواب ومفوضية حقوق الإنسان؛ للوصول إلى نتائج موضوعية وأكيدة لإحالة المتورطين في إطلاق النار على المتظاهرين إلى القضاء؛ لينالوا جزاءهم العادل وعدم التواني في ملاحقتهم واعتقالهم وتقديمهم إلى العدالة مهما كانت انتماءاتهم ومواقعهم، وفقًا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الاوسط".