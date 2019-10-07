أعلنت قيادة العمليات المشتركة التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم، عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة 6107 آخرين، مشيرة إلى اعتقال بعض "المندسين".

وقال المتحدث باسم العمليات المشتركة العميد سعد معن، في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "السومرية نيوز" العراقية، إن "الحصيلة الحالية للأحداث التي رافقت المظاهرات هي مقتل 104 أشخاص بينهم 8 منتسبين من الأجهزة الأمنية، مضيفا إن عدد المصابين من المتظاهرين والمنتسبين بلغ 6107 مصابا في المظاهرات"، لافتا إلى أن القوات الأمنية تمكنت من اعتقال بعض المندسين خلال التظاهرات.

وأوضح معن، أن هناك أيادي خبيثة تقف وراء استهداف المحتجين، كاشفا عن أنه تم فتح تحقيق في الجهة التي تقف وراء استهداف المتظاهرين، معربا عن استنكاره للاعتداء على مكاتب القنوات الإعلامية، لافتا إلى أنه تم فتح تحقيق لمعرفة من يقف خلفه وتحقيق في الاعتداءات التي طالت وسائل إعلامية.

من جانبها، أكدت قيادة العمليات المشتركة أن القوات الأمنية تحمي البعثات الدبلوماسية ومؤسسات الدولة.

ويشهد العراق احتجاجاتٍ شعبية بدأت يوم الثلاثاء الماضي ومستمرة إلى الآن، للمطالبة بمحاربة الفساد وتوفير فرص عمل.