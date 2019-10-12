زار عدد كبير من السائحين الأجانب معبد دندرة على مدار الأسبوع الماضي من جميع الجنسيات الأجنبية، إضافة إلى زيارات الوفود المصرية من الأسر وطلاب الجامعات والباحثين.

وقال الأثري عبد الحكيم الصغير، إن المعبد استقبل الأسبوع الماضي 1400 سائح أجنبي من جميع الجنسيات الأجنبية غالبيتهم من إنجلترا وأوكرانيا وروسيا، إضافة إلى 200 مصري من الأسر والباحثين طلاب الجامعات.

عبد الحكيم الصغير: الموسم السياحي سيتحسن مع قدوم الشتاء

وأضاف أن السائحين الأجانب جاءوا من محافظة الأقصر والبحر الأحمر وسوهاج من معبد أبيدوس، وسط إجراءات أمنية مشددة.

وتابع إن الموسم السياحي سيتحسن خلال هذا الموسم وخاصة مع قدوم فصل الشتاء الذي يجلب السياحة الثقافية على معابد جنوب الصعيد في قنا والاقصر وأسوان وذلك بفضل الأمن والأمان الذي تشهه البلاد في الفترة الحالية متوقعًا أن يكون هذا الموسم الأفضل.