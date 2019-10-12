اتفاقية تبادل خبرات بين جامعتي أسيوط وموسكو للاستكشافات الجيولوجية

زار وفد رسمي ممثل عن جامعة أسيوط برئاسة الدكتورة مها كامل غانم نائب رئيس جامعة أسيوط لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور حسن عبد الحميد سليمان منسق علاقات جامعة أسيوط مع جامعات روسيا الاتحادية ومدير مركز تعليم اللغة الروسية إلى العاصمة الروسية موسكو وذلك لتوسيع أطر التعاون والعمل المشترك القائم بين جامعة أسيوط وعدد من الجامعات الروسية والذي يعد أحد النقاط المضيئة التي تنفرد بها الجامعة على مستوى الجامعات المصرية ويأتي ضمن النشاط الدولي الموسع لجامعة أسيوط برئاسة الدكتور طارق الجمال.

وأوضحت الدكتورة مها كامل غانم أن الزيارة تضمنت جولة في جامعة موسكو للاستكشافات الجيولوجية وتم عقد اجتماع مع مدير الجامعة الدكتور فاديم كوسيانا، بحضور نائبته لشؤون العلاقات الدولية الدكتورة انستاسيا مارشوفا وشهد الاجتماع إبرام بروتوكول تعاون مشترك بين الجانبين وتم خلال اللقاء وضع آليات لتفعيل تبادل الطلاب بين الطرفين.

وأضاف الدكتور حسن عبد الحميد، أنه تم الاتفاق على استقبال 10 طلاب واثنين من أساتذة الجيولوجيا من الجامعة الروسية في يناير المقبل للتدريب العملي في منطقة البحر الأحمر على أن تستقبل الجامعة الروسية 10 طلاب من قسم الجيولوجيا للتدريب العملي في شبه جزيرة القرم في إجازة الصيف المقبل.

كما شهد الاجتماع توجيه دعوة حضور المؤتمر العاشر لجيولوجيا أفريقيا والذي يقام في رحاب جامعة أسيوط في الفترة من 19 -21 نوفمبر 2019.