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وكيل البرلمان: نحن مع الشعب السوري ووحدة أراضيه ولن نقبل تفتيتها

وكيل البرلمان: نحن مع الشعب السوري ووحدة أراضيه ولن نقبل تفتيتها

صور.. إصلاح كسر بخط المياه في حي الزهور بطور سيناء

صور.. إصلاح كسر بخط المياه في حي الزهور بطور سيناء

اليوم.. الأوبرا تبث عروض المتروبوليتان ضمن موسمها الجديد

اليوم.. الأوبرا تبث عروض المتروبوليتان ضمن موسمها الجديد

تعيين مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان سفيرا في موسكو

تعيين مساعد وزير الخارجية الأمريكي جون ساليفان سفيرا في موسكو

اتفاقية تبادل خبرات بين جامعتي أسيوط وموسكو للاستكشافات الجيولوجية

اتفاقية تبادل خبرات بين جامعتي أسيوط وموسكو للاستكشافات الجيولوجية

العدوان التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم

العدوان التركي يطرد 200 ألف سوري من منازلهم

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عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

عقب إعلان وفاته.. 8 معلومات عن "ليونوف" أول من مشى على سطح القمر

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

لا لتدمير أطفالنا.. ولما أغلقت المعلمة الباب على يد "سيد".. قالت: "حصل خير"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

دافع عن فتاة فذبحه المتحرش.. القصة الكاملة لـ"شهيد الشهامة"

كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

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