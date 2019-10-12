قررت نيابة باب الشعرية، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة محاولة شراء طفل من مستشفى سيد جلال، عن طريق عرضها 2600 جنيه على ممرضة بالمستشفى.

وتبين من التحقيقات وجود خلافات مالية مع زوجها على مبلغ 300 ألف جنيه، وأنها أوهمته بأنها حامل حتى تحصل على المبلغ منه.

واستدعت النيابة الممرضة، التي كشفت الجريمة، وبسؤالها أقرت أنها فوجئت بالمتهمة تطلب منها مساعدتها في تسهيل الحصول على رضيع نظير 2600 جنيه، وعندما تأكدت من أن المتهمة تتحدث بجدية اصطحبتها إلى مقر الأمن الإداري في المستشفى وحررت ضدها مذكرة، وتم إبلاغ قسم الشرطة بالواقعة.

كان قسم شرطة باب الشعرية من الأمن الإداري في مستشفى سيد جلال للنساء والتوليد، أفاد بحضور سيدة ترغب في شراء طفل حديث الولادة من داخل قسم النساء والتوليد بالمستشفى مقابل مبلغ مالي، انتقلت قوة أمنية وألقت القبض عليها وتبين أنها تدعي "غ.م" ربة منزل، وبمناقشتها اعترفت بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وأقرت بوجود خلافات بينها وبين زوجها، حيث احتال عليها واستولى منها على مبالغ مالية، ورفض إرجاع المبلغ المالي لها إلا بعد تأكده من إنجابها طفل منه فقامت بإيهامه بأنها حامل، وعلى أثر ذلك قام طليقها باقتراض مبلغ مالي 300 ألف جنيه من أحد البنوك لتقديمه لها عقب ولادتها فحضرت إلى المستشفى لشراء الطفل وعرض مبلغ 2600 جنيه على أحد الممرضات بالمستشفى لتسهيل عملية الشراء وتقديمه لطليقها حتى تحصل على المبلغ المالي من زوجها.