كشفت مصادر أمنية بمطار القاهرة الدولي، أنه اثناء اتخاذ الإجراءات التأمينية المتبعة على ركاب طائرة مصر للطيران المتجة إلى دبى، اشتبهت الخدمة المعنية - نقطة تفتيش الأولى من إدارتى البحث الجنائي لتأمين الركاب بباب الدخول - بوجود أجسام معتمة داخل حقائب أحد الركاب.

وتابعت المصادر الأمنية أنه بفتح الحقائب بمعرفة الراكب وتفتيشها عثر بداخلها على عدد 41 قرصا (واحد وأربعين قرصا) لعقار ليريكا المخدر.

وأمر اللواء حسين منيع مساعد وزير الداخلية لأمن مطار القاهرة الدولى، باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وذلك تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية بشأن مكافحة جرائم التهريب بشتى صورها وضبط مرتكبيها والقائمين عليها.