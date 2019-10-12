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بمشاركة 511 متطوعا.. "روتاري مصر" ينظم فعاليات لتنظيف القناطر الخيرية

بمشاركة 511 متطوعا.. "روتاري مصر" ينظم فعاليات لتنظيف القناطر الخيرية

متخصص في الشأن التركي: أردوغان يشتت مشاعر شعبه لاستعادة شعبيته

متخصص في الشأن التركي: أردوغان يشتت مشاعر شعبه لاستعادة شعبيته

أبو الغيط في القمة العربية الطارئة: الأكراد جزء من النسيج السوري

أبو الغيط في القمة العربية الطارئة: الأكراد جزء من النسيج السوري

الأربعاء.. عرض فيلم the mule في مركز الثقافة السينمائية

الأربعاء.. عرض فيلم the mule في مركز الثقافة السينمائية

بعد 7 أشهر على الواقعة.. البحيرة تشيع جثمان شهيد الطائرة الإثيوبية المنكوبة

بعد 7 أشهر على الواقعة.. البحيرة تشيع جثمان شهيد الطائرة الإثيوبية المنكوبة

خبير استراتيجي: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتركيا لشن عدوانها على سوريا

خبير استراتيجي: أمريكا أعطت الضوء الأخضر لتركيا لشن عدوانها على سوريا

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الأسبوع المقبل.. إغلاق باب حجز أكثر من 5500 وحدة بـ"سكن مصر وجنة"

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كتاب وقطة وحضن.. صور لمحمد صلاح أثارت الجدل عبر الـ سوشيال ميديا

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