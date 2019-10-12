أعلنت الهيئة العامة للخدمات الحكومية التابعة لوزارة المالية، عن مزاد لبيع سيارات جمرك مطار القاهرة، وبضائع جمرك مطار القاهرة، والبيوع الجمركية، وجمرك الإسكندرية، بقاعة النادي المصري في عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، يوم الأربعاء الموافق 16 أكتوبر الحالي، كالتالي:

سيارات جمرك مطار القاهرة

لبيع سيارات ماركات هامر، هونداي، نيسان، ميتسوبيشي، تيوتا، بروش، BMW، مرسيدس، شيفروليه، هوندا.

بضائع جمرك مطار القاهرة والبيوع الجمركية وجمرك الإسكندرية

لبيع قطع غيار سيارات، ملابس، تليفونات محمولة، لاب توب، أحذية، بطارية سيارات، وغيرها.

وتطلب كراسة الشروط من مقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية، بعنوان 7 شارع الدكتور محمد حامد فهمي بالدقي، بسعر 400 جنيه، ومن المقرر دفع 10000 جنيه تأمين دخول المزاد، والبيع دون عمولة، والبطاقة الضريبية تطلب من الخاضعين لها، ويجرى دفع 30% فور رسو المزاد وباقي الثمن خلال 15 يوما.