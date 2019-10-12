نفذت القوات البحرية المصرية، بالاشتراك مع القوات البحرية الكورية الجنوبية تدريبًا بحريًا عابرًا بنطاق الأسطول الشمالى بالبحر المتوسط ، وذلك بمشاركة عدد من القطع البحرية المصرية والكورية الجنوبية، ولذلك عقب انتهاء زيارتها الناجحة لميناء الإسكندرية.

يأتي ذلك في إطار خطة القيادة العامة للقوات المسلحة؛ لتعزيز ودعم علاقات التعاون العسكرى مع كل الدول الشقيقة والصديقة.

تضمن التدريب البحري، تنفيذ العديد من الأنشطة التدريبية البارزة منها إمداد بالبحر وتشكيلات الإبحار، والتي أظهرت مدى قدرة الوحدات البحرية المشاركة على لتخاذ أوضاعها بدقة وسرعة عالية، وتنفيذ سيناريو لمجابهة التهديدات غير النمطية بواسطة اللنشات السريعة المعادية، وتنفيذ تمرين حق الزيارة والتفتيش للسفن المشتبه بها، وكذا تنفيذ تدريب للمواصلات الإشارية.

يهدف التدريب، إلى تبادل الخبرات المشتركة مع الجانب الكوري الجنوبي والذي يتمتع بخبرات عميقة في هذه المجالات، وكذا دعم الجهود الخاصة بالاستفادة من القدرات الثنائية في تحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين، وتعزيز التعاون العسكري بين القوات البحرية المصرية والكورية الجنوبية.