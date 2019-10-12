أصيبت ربة منزل، مقيمة بمركز دمنهور في البحيرة اليوم، بحالة تسمم جراء تناولها قرص غلال سام، لمرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من مركز شرطة دمنهور، باستقبال مستشفى دمنهور التعليمي، "إيمان.ا.ع" 22 عاما ومقيم بقرية الغلالبة التابعة لمركز دمنهور، مصابة بالتسمم، نتيجة تناول حبوب غلال.

انتقل المقدم أحمد الشرقاوي رئيس مباحث مركز شرطة دمنهور، إلى المستشفى، وبسؤالها أكدت تناولها قرص غلال سام لمرورها بحالة نفسية سيئة، وحرر محضر بالواقعة وجارٍ العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.