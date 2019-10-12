شنت مديرية التموين بالبحيرة، بالتنسيق مع مباحث التموين، حملات تموينية مكبرة بمراكز وادي النطرون وشبراخيت والمحمودية، لضبط الأسمدة والمبيدات الزراعية الفاسدة.

أسفرت الحملات عن ضبط طن من المبيدات والمخصبات الزراعية منتهية الصلاحية بوادي النطرون، وتم إعدامها بمعرفة الجهات المختصة، ووفقا للقواعد والاشتراطات المحددة، كما أسفرت الحملات عن تحرير 10 محاضر لمخابز بشبراخيت تنوعت بين إنتاج خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات وتوقف بدون إذن.

وشدد المحافظ اللواء هشام آمنة، على استمرار تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع المبيدات الزراعية، موجها بالعمل على ضبط الأسعار والتأكد من جودة السلع المعروضة ومطابقتها للمواصفات، وكذلك المرور على المخابز للتأكد من مدي التزام أصحابها من إنتاج خبز مطابق للمواصفات والأوزان مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول الدعم لمستحقيه.