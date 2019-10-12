تقدم مؤسسة التعليم من أجل التوظيف EFE بالتعاون مع جوجل منحة لتدريب الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل، وتشمل المنحة تأهيل الطلاب لكتابة الـ cv وكيفية تجاوز الإنترفيو ومعرفة قانون العمل من حقوق وواجبات الموظفين، كما تضم المنحة التدريب على مهارات العمل وتنظيم الوقت وتطوير اللغة الإنجليزية، وتبلغ مدة المنحة من 4 لـ 5 أسابيع.

وأوضحت مديرة مؤسسة EFE نورة أبو السعود، أن خريجي المنحة يمكنهم حضور أيام التوظيف التي تنظمها المؤسسة مع العديد من الشركات الخاصة لتوظيفهم، ويجب على المتقدمين بالمنحة حضور الجلسة التعريفية للمنحة، والمقرر لها أيام السبت والاثنين بمقر المؤسسة.

ويمكن التقديم على منحة جوجل من هنــــــــــا.