بعثة السباحين الألمان تصل الغردقة استعداد لعبور المانش يوليو 2020

وصلت اليوم السبت، إلى مطار الغردقة بعثة السباحين الألمان للانضمام إلى معسكر الاعداد للمنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور المانش يوليو 2020، ويبدأ السباحين الألمان التدريبات في مياه البحر الأحمر استعدادا لمحاولة العبور في أول تتابع عربي لعبور المانش، وكان في استقبالهم السباح المصري خالد شلبي والسباحة الأولمبية شيروت حافظ.

وأعرب السباحين عن إعجابهم بمدينة الغردقة التي كانوا يحلمون بزيارتها من قبل، مؤكدين عن سعادتهم للانضمام إلى معسكر تدريبات المنتخب العربي لذوي الإعاقة الذهنية لعبور بحر المانش بقيادة مصر، معبرين عن حبهم الشديد لبلد الأمن والأمان وأنهم سفراء لمصر في بلدهم بعد هذه الزيارة.

وقال السباح العالمي خالد شلبي وكيل الاتحاد الانجليزي لعبور المانش في شمال أفريقيا والشرق الأوسط ومدرب المنتخب، إن "تينا، انجيه، وفرانك" من ذوي الاحتياجات الخاصة وصلوا فجر اليوم السبت للغردقة للمشاركة مع السباحين السعوديين والسباح المصري محمد الحسيني في معسكر تدريب المنتخب على شواطئ الغردقة.

وأضاف "شلبي" أنه من المقرر وصول البعثة السعودية مساء اليوم للانضمام إلى معسكر تدريبات المنتخب.

وأكد في تصريح صحفي اليوم أن بروفات تدريب السباحين في تتابع عبور المانش التي يشرف عليها بمعاونة السباحة الأولمبية شيروت حافظ سوف تبدأ من شاطئ فيو مدينة الغردقة خلال الفترة من 12 -18 من الشهر الجاري تحت رعاية وزير الشباب والرياضة واللواء الدكتور أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر.

لافتا إلى أن الحدث يهدف لتشجيع السياحة الرياضية ومشاركة الدول العربية في عمل رياضي موحد، وتوجيه أنظار العالم وتشجيع السائح العربي من ذوي الاحتياجات الخاصة على زيارة الغردقة.