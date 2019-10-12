تستعد الفنانة التشكيلية إيمان خطاب لافتتاح أحدث معارضها، والذي يحمل عنوان "براح"، وذلك في المركز المصري للتعاون الثقافي الدولي، في الفترة من 20- 24 من أكتوبر الجاري.

ويضم المعرض نحو 70 عملا فنيا من الأحجام الصغيرة والمتوسطة، تستخدم فيها الفنانة خامات "الأكريلك، والألوان المائية،" لتقدم رؤى مختلفة للمناظر الطبيعية، بالأسلوب التجريدي والتأثيري.

يشار إلى أن إيمان خطاب، هي عضو بالجمعية المصرية للكاريكاتير، عضو رابطة القاهرة للفنون التشكيلية، واشتركت في العديد من المعارض الجماعية، منها في "دار الأوبرا، قاعة الأهرام للفنون التشكيلية، أتيلية القاهرة" وغيرها من قاعات الفنون الخاصة، ويعد معرض "براح" هو هذا ثالث معرض شخصي لها.