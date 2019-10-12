نددت الحكومة اليمنية، اليوم، بحديث الرئيس التركي رجب الطيب أردوغان الذي سعى فيه للمقارنة الظالمة والباطلة بين انتهاك تركيا لسيادة واستقلال الجمهورية السورية، وبين عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة العربية السعودية، التي جاءت استجابة لطلب من الرئيس عبدربه منصور هادي للوقوف إلى جانب اليمن، وإنهاء انقلاب الميليشيا الحوثية المدعومة من إيران.

ووصفت الحكومة اليمنية تصريح الرئيس التركي بـ "الاستفزازي"، موضحة أن عمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن جاءت استنادًا إلى مبدأ الدفاع عن النفس المنصوص عليه في المادة "51" من ميثاق الأمم المتحدة، وميثاق جامعة الدول العربية، ومعاهدة الدفاع العربي المشترك، وعززه قرار مجلس الأمن 2216.

وثمنت الجمهورية اليمنية حكومةً وشعباً عاليًا الدور القيادي للمملكة العربية السعودية في دعم الشعب اليمني وحكومته سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا وإغاثيًا وتنمويًا ضد التدخل الإيراني السافر في اليمن، ودعمه المستمر للميليشيا الحوثية للاستمرار في انقلابها واعتداءها على الشعب اليمني وتقويض وهدم مؤسسات الدولة.

وذكر البيان الصادر عن الجمهورية اليمنية، بموقف الحكومة التركية الذي أعلنته بداية الأحداث ودعمها وتأييدها للشرعية ولعمليات تحالف دعم الشرعية في اليمن، مؤكدة في الوقت نفسه وقوفها إلى جانب الشعب العربي السوري وتطلعاته المشروعة في نيل الأمن والاستقرار وممارسة حقه في الحكم والسيادة على كامل أراضيه.